JELD-WEN Holding, Inc. est un fabricant mondial de produits de construction pour l'intérieur et l'extérieur. Elle conçoit et distribue une gamme de portes intérieures et extérieures, de fenêtres et d'autres produits de construction destinés à la construction neuve et à la réparation et à la rénovation de maisons individuelles et multifamiliales et de bâtiments non résidentiels. Les segments de la société comprennent l'Amérique du Nord et l'Europe. Le segment Amérique du Nord commercialise des portes et fenêtres résidentielles aux États-Unis et au Canada. Le segment Europe commercialise des portes résidentielles et non résidentielles en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Autriche, en Suisse et en Scandinavie. Les marques de la société comprennent JELD-WEN dans le monde entier, LaCantina et VPI en Amérique du Nord, Swedoor, Dooria, DANA, Mattiovi, Zargag, Alupan et Domoferm en Europe. La société compte parmi ses clients des distributeurs en gros et des détaillants, des entrepreneurs individuels et des consommateurs.

Secteur Fournitures de construction et installation