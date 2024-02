JMDC Inc. est une société basée au Japon, principalement active dans le domaine des données médicales, de la télémédecine et du soutien aux pharmacies. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment des grandes données de santé est engagé dans la fourniture de solutions d'analyse des données de réception et de promotion de la santé, et de plates-formes d'informations personnelles sur la santé, la construction, la gestion et l'analyse de bases de données médicales telles que les données de réception et les données d'examen médical, la construction et la vente de bases de données de médicaments, et le développement et la fourniture de systèmes utilisant des bases de données de médicaments pour les institutions médicales. Le segment Télémédecine est engagé dans la fourniture de services de mise en correspondance de diagnostics par images à distance, et de systèmes d'infrastructure pour le diagnostic par images à distance. Le segment de l'assistance aux pharmacies est engagé dans le développement et la fourniture de systèmes commerciaux et de dossiers électroniques de médicaments pour les pharmacies de distribution, ainsi que dans l'exploitation des pharmacies de distribution.