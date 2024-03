JOYY Inc. est une entreprise technologique mondiale. La société exploite plusieurs produits sociaux, dont Bigo Live pour la diffusion en direct, Likee pour les vidéos de courte durée, Hago pour les réseaux sociaux multijoueurs, un produit de messagerie instantanée et d'autres. La société opère à travers deux segments : BIGO et Tous les autres. Le segment BIGO comprend principalement plusieurs plateformes de divertissement social, dont Bigo Live, Likee, imo et d'autres. Le segment "Tous les autres" comprend principalement Hago, Shopline et certaines plateformes de diffusion audio en direct. Bigo Live permet à ses utilisateurs de partager leurs moments de vie, de montrer leurs talents, de socialiser et de se connecter avec d'autres utilisateurs. Likee permet aux utilisateurs de découvrir, de créer et de partager facilement des vidéos de courte durée, grâce à des outils de création vidéo faciles et tout-en-un, tels que des filtres et des effets spéciaux, et à un flux personnalisé soutenu par l'IA. Hago propose des jeux occasionnels, intégrant des fonctions sociales telles que des salons de discussion multiutilisateurs audio et vidéo et des jeux interactifs virtuels en 3D.

Secteur Internet