Vous avez sans doute eu mieux à faire ces trois derniers jours que de compulser l’actualité financière. Ça tombe bien parce que moi aussi. Mais contrairement à vous, j’ai été forcé de me lever très tôt pour me remettre dans le bain. Je vous livre le contenu de mes pérégrinations nocturnes en trois phases : le bilan 2023, les prévisions exclusives, mathématiques et irréfutables pour 2024, avant de terminer sur les actualités générales du weekend. Attention si vous avez encore l'esprit embrumé, il y a pas mal de chiffres aujourd'hui.

2023 s’annonçait comme une année boursière compliquée par les taux d’intérêts élevés et la flambée du prix des matières premières agricoles et énergétiques. Résultat des courses, 53,7% de hausse pour le Nasdaq (le Nasdaq 100, pas le Nasdaq Composite, qui n’a gagné "que" 43%, ce gros nul), -10% pour le pétrole et -17% pour les matières premières agricoles. Moralité ? Les choses probables ont de bonnes chances d'arriver sauf si elles ne se produisent pas. Cette philosophie m'a été inculquée par un vieux moine bouddhiste lors d'une retraite méditative à Katmandou. A moins que ce soit par le Gros René à 23h30 au comptoir d'un PMU après 17 Ricard®.

La grosse "perf" de la bourse américaine en 2023 s’est appuyée sur les "sept magnifiques", soit Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms et Tesla, qui ont gagné entre 50 et 240%. Ils ont aussi irrigué l’indice généraliste S&P500 dont ils ont représenté les deux-tiers de la hausse de 24%, rien que ça. D’ailleurs 72% des actions du S&P500 ont fait moins bien que l’indice, ce qui constitue a priori un record. Exprimé autrement, cela signifie qu’une part minoritaire de valeurs a tiré l’indice vers le haut, dont les sept magnifiques, évidemment. On notera qu’en fin d’année, les autres entreprises américaines se sont réveillées pour apporter leur écot, ce qui a un peu rassuré les gérants sur la démocratisation de la hausse. Les sept magnifiques (promis, après j’arrête d’en parler) affichent un PER moyen de 33,6 fois, alors que le S&P500 est à 20 fois. Les investisseurs se fichent des multiples tant que les premiers resteront les premiers.

Suite du bilan avec le marché japonais, qui figure parmi les bonnes surprises de l’année avec 28% de hausse pour le Nikkei 225. C’est bien mieux que le Stoxx Europe 600, crédité d’un +11,3% et même que le CAC40 (+14,75%). Et a fortiori que les marchés chinois, qui ont perdu 10% aussi bien à Hong Kong que du côté des grandes entreprises cotées en Chine continentale.

Pour être complet, il me faut ajouter les variations de plusieurs autres actifs. A la hausse, l’or a gagné 13% l’année dernière, pendant que les obligations reprenaient quelque 5% après leur traversée du désert. Mention spéciale au bitcoin (+155%), réveillé par la spéculation sur l’arrivée d’un premier ETF. A la baisse, le pétrole a cédé 10% en 2023, pendant que le dollar reculait de 2%, première année de baisse depuis 2020.

Quel est donc le programme pour 2024 ? Réutilisons la théorie des probabilités du Gros René en la croisant avec des statistiques tout à fait sérieuses produites par des gens mieux habillés que nous. Je vous propose trois données d'entrée divinatoires par ordre croissant de certitude. Accrochez-vous parce que la première est un peu technique. Depuis l'après-guerre (celle de 1939-1945), le S&P500 a toujours progressé pendant deux années consécutives quand il avait perdu plus de 10% au cours d'une année puis rebondi de plus de 10% la suivante. En gros, comme il a perdu 19% en 2022 puis repris 24% en 2023, il devrait progresser cette année. Ça s'est produit six fois en 73 ans avec une moyenne de hausse de 11,7%.

Deuxième statistique de poids, si le S&P500 venait à toucher un nouveau record (il a échoué à quelques points en décembre), il devrait être encore plus haut dans un an. Un bureau d'études a en effet déterminé que 13 fois sur 14 en pareille situation depuis 1928, l'indice était en moyenne 14% plus haut un an après. La hausse appelle la hausse, en somme.

Enfin, dernière donnée à considérer, le S&P500 a toujours progressé quand un président américain sortant cherchait à être réélu, quelle que soit son étiquette. Ou son âge d'ailleurs. La situation s'est présentée 14 fois dans l'histoire et a abouti à 14 hausses, et pas des progressions de nabot : 15,5% en moyenne. Voilà, vous savez maintenant que les marchés américains vont monter, ce qui laisse une bonne chance aux autres de suivre la locomotive. Sauf si vous êtes dans le camp du Gros René, ce qui vous rend moins affirmatif.

On termine avec les nouvelles du monde pendant le Réveillon. Les conflits en Ukraine et à Gaza ont continué. Le Japon a subi un important séisme. La réunification entre la Chine et Taïwan est inévitable, selon le président chinois Xi Jinping dans son discours du Nouvel An, ce qui a un peu renforcé la jauge de nervosité géopolitique du début 2024. Le dirigeant a aussi reconnu que son pays a connu des difficultés à se relancer économiquement. La Chine où les données affinées des indicateurs PMI de décembre ont confirmé une divergence entre le PMI manufacturier officiel (toujours en zone de contraction) et le PMI Caixin (en légère reprise). La tension géopolitique a aussi été accrue par l'arrivée d'un navire de guerre iranien en Mer Rouge, qui a entraîné un rebond du pétrole.

En Asie Pacifique, le marché japonais est encore clos pour un jour férié. La Chine est en baisse assez vive de plus de 1%, aussi bien à Hong Kong qu'à Shanghai. L'Inde perd aussi 0,6%. C'est mieux en Australie (+0,5%) et en Corée du Sud (+0,8%). Les indicateurs avancés sont légèrement haussiers en Europe mais ça ne signifie pas grand-chose en cette séance de reprise. La Bourse de Zurich est fermée pour un jour férié.

L’année recommence avec la seconde lecture des indicateurs PMI manufacturiers du mois de décembre, notamment en zone euro (10h00) et aux Etats-Unis (15h45). Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,1033 USD. L'once d'or flirte avec 2075 USD. Le pétrole rebondit, avec un Brent de Mer du Nord à 78,51 USD le baril et un brut léger américain WTI à 73 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans évolue à 3,88%. Le bitcoin se négocie à 45 200 USD.

Air France-KLM : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 17 à 19 EUR.

EasyJet : Citi passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 450 à 560 GBX.

Equinor : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 420 à 400 NOK.

Ferrovial : Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 33 à 37 EUR.

Galp Energia : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 19 à 18 EUR.

International Consolidated Airlines : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 175 à 210 GBX.

Lufthansa : Citi passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 7,90 EUR à 6,60 EUR.

Prosus : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 41,75 à 40,02 EUR.

Rémy Cointreau : Morgan Stanley maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 136 à 104 EUR.

Repsol : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 18 EUR à 16 EUR.

Ryanair Holdings : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 22 à 25 EUR.

Tesco : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 350 GBX à 360 GBX.

TotalEnergies : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 78 à 77 EUR.

Wizz Air : Citigroup maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 1400 à 1500 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 16,1% en 2023, leur plus forte progression des dix dernières années.

Danone cède ses marques déficitaires Horizon Organic et Wallaby aux Etats-Unis à Platinum Equity.

BNP Paribas a signé un accord avec l’association de consommateur CLCV dans l'affaire des prêts Helvet Immo et pourrait verser de 400 à 600 M€ à 4600 clients, selon Le Parisien.

TotalEnergies a démarré la production de la deuxième phase de développement du champ Mero sur le bloc Libra au large de Rio de Janeiro, au Brésil.

Valneva abaisse ses prévisions de revenus pour 2023.

Les principales publications du jour : Téléverbier...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Les Pays-Bas révoquent partiellement la licence d'exportation en Chine d'ASML, qui minimise l'impact.

Happy new year ! Nokia avertit encore sur ses objectifs.

Avangrid (filiale d'Iberdrola) met fin à l'accord de rachat de PNM Resources.

HSBC cède sa banque de détail en France au fonds d'investissement Cerberus.

Roche rachète une partie de la plateforme de diagnostic LumiraDx pour 295 M$.

BYD, le géant chinois des VE, annonce une hausse de 62% de ses ventes de véhicules en 2023.

AP Moller Maersk continue de programmer des trajets à travers le canal de Suez malgré l'attaque des Houthis.

Baidu renonce à racheter JOYY.

Le directeur général sortant de BT Group, Philip Jansen, fait partie des candidats potentiels à la présidence de la société de services marketing WPP, a rapporté Sky News.

Unilever sous la pression d'activistes qui veulent connaître le détail de son arrangement fiscal en Russie, au vu des disparités entre ses chiffres et les estimations des analystes.

UnitedHealth vend ses activités brésiliennes à un investisseur privé et réaffirme ses perspectives de bénéfices pour 2024.

Vestas signe des commandes aux Etats-Unis et en Italie.

DoorDash cherche à se diversifier au-delà de son activité principale de livraison de repas à domicile, a rapporté le Financial Times.

Exxon Mobil cède à PetroChina l'exploitation du gisement pétrolier de West Qurna 1 en Irak.

AllianceBernstein obtient une licence d'exploitation de fonds communs de placement en Chine.

Le constructeur automobile chinois Geely relève son objectif de ventes pour 2024 à 1,9 million d'unités.

Cofinimmo finalise des désinvestissements et atteint son objectif pour 2023.

Le producteur d'œufs Cal-Maine rachète l'usine de poulets de Tyson dans le Missouri.

Les principales publications du jour : néant… Tout l’agenda ici.