L'une des principales autorités américaines de régulation bancaire proposera lundi de nouvelles règles pour les fusions et acquisitions bancaires afin d'accroître la transparence du processus, tout en veillant à ce que certaines opérations ne soient pas approuvées automatiquement sans un examen approfondi.

Cette initiative de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) fait suite aux critiques du secteur selon lesquelles les régulateurs sont trop opaques dans leur traitement des transactions bancaires, et alors que les analystes s'attendent à une consolidation accrue parmi les petits prêteurs qui luttent contre la baisse de leurs marges.

La proposition de lundi détaillera les types d'opérations qui obtiendront généralement une approbation et les questions qui pourraient compliquer ou faire dérailler les transactions, a déclaré Michael Hsu, le contrôleur intérimaire, lors d'une interview accordée à Reuters. Accroître la transparence du processus pourrait accélérer les bonnes transactions et aider les banques à éviter les opérations susceptibles de se heurter à des obstacles réglementaires, a-t-il ajouté.

"Les fusions présentent deux risques : Le premier risque est que nous approuvions trop de fusions et donc de mauvaises fusions. L'autre risque est que nous approuvions trop peu de fusions et que, par conséquent, de bonnes fusions qui devraient avoir lieu ne le soient pas", a-t-il déclaré. "Le but de la transparence est d'encourager une plus grande précision de part et d'autre.

L'OCC examine les fusions dans lesquelles la banque acquéreuse possède une charte fédérale, et le processus peut impliquer d'autres régulateurs.

Certaines fusions sont problématiques parce que les banques concernées ont des problèmes de supervision, alors que les banques qui ont une note de supervision élevée et qui n'ont pas de problèmes d'application persistants ont plus de chances d'obtenir le feu vert pour une fusion ou une acquisition, a déclaré M. Hsu.

"Beaucoup de choses n'étaient pas écrites, l'objectif est de les mettre par écrit", a-t-il déclaré.

Dans le même temps, l'agence proposera de supprimer une politique de 1996 en vertu de laquelle certaines transactions sont automatiquement approuvées si l'OCC ne donne pas suite à la demande dans un certain délai.

Les fusions bancaires sont des "transactions d'entreprise importantes" qui nécessitent l'approbation ou le rejet explicite des autorités de régulation, a déclaré M. Hsu dans un discours prononcé lundi à l'université du Michigan, où il a détaillé cette politique.

La politique des régulateurs en matière de fusions bancaires a fait l'objet d'un examen minutieux à la suite des turbulences bancaires de l'année dernière, au cours desquelles les régulateurs ont organisé des opérations de sauvetage, notamment la vente de la First Republic Bank à JPMorgan Chase, qui était déjà le plus grand prêteur du pays.

L'administration Biden a généralement adopté une position sceptique à l'égard d'une plus grande concentration dans tous les secteurs, et certains progressistes ont vivement critiqué l'accord avec JPMorgan. Mais certains fonctionnaires ont laissé entendre que d'autres fusions bancaires pourraient s'avérer nécessaires.

M. Hsu a indiqué que l'OCC continuait à travailler avec d'autres régulateurs bancaires et le ministère de la justice sur un projet de longue haleine visant à mettre à jour le cadre gouvernemental général d'examen des fusions bancaires. L'OCC publiera également de nouvelles données sur les fusions bancaires dont il a été saisi et prévoit de publier un rapport sur la politique en matière de fusions, a indiqué M. Hsu. (Reportage de Pete Schroeder ; Rédaction de Michelle Price, Cynthia Osterman et Sharon Singleton)