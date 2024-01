Communiqué officiel de JPMORGAN CHASE & CO.

Les entreprises françaises de taille moyenne prévoient une augmentation de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices au cours des 12 prochains mois, malgré la hausse des coûts

Un optimisme mesuré prévaut, les chefs d'entreprise français continuant à avoir des perspectives favorables sur les économies mondiale (54 %) et nationale (51 %). Alors que 73 % d'entre eux font état d'une hausse des coûts due à l'inflation, en hausse de 17 % par rapport à 2023, près de la moitié (49 %) s'attendent à une récession en 2024, selon la troisième enquête annuelle de J.P. Morgan sur les perspectives des chefs d'entreprise en France.

« La communauté française des affaires continue de faire preuve d'un état d'esprit stable et pragmatique lorsqu'elle pense à l'avenir » a déclaré Olivier Simon, responsable de la banque commerciale pour la France et le Benelux chez J.P. Morgan. « En dépit de la hausse des coûts, de l'incertitude économique persistante et d'un climat des affaires difficile, ils trouvent des moyens de croître et de prospérer. »

Dans une enquête menée auprès de plus de 250 cadres dirigeants d'entreprises françaises de taille moyenne, nombreux sont ceux qui envisagent une croissance en 2024. Près de huit entreprises sur dix (78 %) prévoient une augmentation de leur chiffre d'affaires pour l'année à venir, soit une hausse de 10 % par rapport à 2023, et 66 % s'attendent également à une augmentation des bénéfices. En outre, malgré les défis commerciaux actuels tels que les pénuries de main-d'œuvre et les conditions économiques incertaines, les chefs d'entreprise travaillent à faire croître leur entreprise, 50 % d'entre eux envisageant d'augmenter leurs effectifs au cours de l'année à venir, soit une hausse de 9 % par rapport à 2023. De même, 46 % d'entre eux donnent la priorité à leurs produits les plus rentables, tandis que plus d'un sur trois prévoit de se développer sur de nouveaux marchés internationaux (44 %) et nationaux (39 %) au cours de l'année à venir.

« Alors que les chefs d'entreprise français se sentent naturellement moins optimistes pour l'année à venir par rapport à l'année dernière, nous voyons également des lueurs d'espoir parmi ces entreprises », a déclaré Kyril Courboin, Senior Country Officer de J.P. Morgan en France. « Elles sont bien préparées pour ce qui les attend, démontrant ainsi leur réflexion, leur esprit stratégique et leur résilience. »

Se préparer à de multiples possibilités

Étant donné que les chefs d'entreprise français s'attendent à une croissance au cours de l'année à venir, l'un des principaux moyens qu'ils utilisent pour se positionner est la mise en place de plusieurs options de financement stratégiques.

Les lignes de crédit bancaire ont été signalées comme le type de financement le plus populaire avec près des deux tiers (62 %, en hausse de 14 % par rapport à 2023) des entreprises les utilisant actuellement.

La deuxième option de financement la plus utilisée par les dirigeants est le financement d'équipements (50 %), suivi de près par le placement privé de dettes ou de capitaux propres (45 %), le financement d’actifs (44 %) et l'immobilier commercial (43 %). Le financement d'équipement a également été cité comme la principale option de financement prévue pour l'année à venir (36 %).

Faire face aux défis actuels en matière de gestion du personnel tout en visant la croissance

Au milieu des projets d'augmentation des effectifs, les pénuries de main-d'œuvre ont été signalées comme la principale menace extérieure à laquelle les chefs d'entreprise français se préparent au cours de l'année à venir.

Un tiers (33 %) des chefs d'entreprise français ont déclaré que la gestion du personnel était un défi majeur, en raison des préoccupations des personnes interrogées concernant les pénuries, la rétention et les besoins en matière de recrutement. À titre de comparaison, seuls 24 % des chefs d'entreprise britanniques et 27 % des chefs d'entreprise allemands ont cité les problèmes de main-d'œuvre comme une préoccupation.

Parmi les autres défis majeurs figurent les conditions économiques incertaines (30 %), les préoccupations liées à la cybersécurité et à la fraude (26 %) et la hausse des taux d'intérêt (26 %).

Trouver des moyens d'intégrer l'IA dans l'entreprise

Les outils d'intelligence artificielle (IA), tels que l'IA générative et les logiciels de traitement du langage, restent une opportunité et une priorité pour les chefs d'entreprise français, 80 % d'entre eux déclarant qu'ils utilisent actuellement l'IA ou qu'ils envisagent de le faire.

Parmi ceux qui utilisent ou envisagent d'adopter l'IA, la moitié l’applique déjà à leurs opérations commerciales (51 %) et à leurs besoins de communication interne et externe (50 %).

Les projets des chefs d'entreprise français en matière d'IA sont conformes à ceux de leurs homologues britanniques (79 %) et allemands (82 %).

Pour davantage d'informations sur les perspectives des dirigeants d'entreprise en France en 2024 (2023 France Business Leaders Outlook), visitez jpmorgan.com/business-leaders-outlook-FRA.

Méthodologie de l'enquête

L'enquête sur les perspectives des dirigeants d'entreprise (Business Leaders Outlook) de J.P. Morgan a été menée en ligne du 16 novembre au 13 décembre 2023. Au total, 261 dirigeants (PDG, directeurs financiers, responsables des opérations de financement et de trésorerie et propriétaires) d'entreprises françaises de taille moyenne (chiffre d'affaires annuel compris entre 20 millions et 2 milliards d'euros) dans divers secteurs. Les résultats se situent dans les paramètres statistiques de validité et le taux d'erreur est de ±6,0 % avec un niveau de confiance de 95 %.

À propos de JPMorgan Chase

JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM) est une société de services financiers de premier plan basée aux États-Unis d’Amérique (« USA »), ayant des activités dans le monde entier. Au 31 septembre 2023, JPMorgan Chase avait 3 900 milliards de dollars d'actifs et 317 milliards de dollars de fonds d'actions. La société est chef de file dans les services bancaires d’investissement, les services financiers pour les particuliers et les petites entreprises, les services bancaires commerciaux, le traitement des transactions financières et la gestion d’actifs. Sous les marques J.P. Morgan et Chase, la société sert des millions de clients américains et un grand nombre de sociétés, d’institutions et de gouvernements parmi les plus importants au monde. Des informations sur JPMorgan Chase & Co. sont disponibles sur www.jpmorganchase.com.

JPMorgan Chase en France

J.P. Morgan est la plus ancienne banque américaine présente en France. Opérant sur le territoire national depuis 1868, l’entreprise y sert ses clients et l’écosystème local au cours des bons ou des moments plus difficiles qui affectent le pays, ayant maintes fois participé à sa croissance économique ou en soutenant les Alliés lors de la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, l’entreprise est la banque américaine la plus présente en France et emploie environ 900 personnes, ce nombre continuant d’augmenter. JPMorgan Chase a installé son trading hub d’Europe continentale à Paris et a étendu en 2019 en France son activité de banque commerciale. L’entreprise s’engage à opérer des activités qui jouent un rôle de premier plan dans la construction d’une économie durable et inclusive, et travaille chaque jour à appliquer son expertise, ses connaissances et ses ressources uniques pour aider à relever les défis économiques et sociétaux auxquels sont confrontés ses clients, employés, ainsi que l’écosystème local.

© 2024 JPMorgan Chase & Co. Tous droits réservés. JPMorgan Chase Bank, N.A. Membre FDIC. JPMorgan Chase Bank, N.A. est une société à responsabilité limitée régie par la législation des États-Unis. Consultez le site jpmorgan.com/cb-disclaimer pour obtenir les informations complètes et les clauses de non-responsabilité liées à ce contenu.

