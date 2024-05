Jupiter Mines Limited est une société minière indépendante basée en Australie. La société, par l'intermédiaire de Tshipi e Ntle Manganese Mining Proprietary Ltd (Tshipi), exploite la mine de manganèse de Tshipi, une mine à ciel ouvert située dans le champ de manganèse du Kalahari (KMF), dans la province du Cap Nord, en Afrique du Sud. Tshipi a un taux de production d'environ 3,3 millions de tonnes par an (Mtpa), ce qui en fait une mine de manganèse en Afrique du Sud. Tshipi produit du minerai de manganèse en morceaux et en fines avec des teneurs moyennes d'environ 36,5 % et 35,5 % respectivement. Les opérations logistiques de Tshipi lui permettent d'adapter les quantités exportées aux conditions du marché. Tshipi utilise une combinaison de transport ferroviaire et routier pour acheminer le minerai de manganèse traité de la mine vers différents ports, notamment Port Elizabeth, Saldanha, Cape Town, Port Elizabeth et Durban en Afrique du Sud, et Ludertiz en Namibie.

Secteur Exploitations minières et métallurgie