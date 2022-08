Keppel Pacific Oak US REIT (le Trust) est un fonds d'investissement immobilier basé à Singapour. La principale activité de la fiducie est la détention de placements. La fiducie et ses filiales possèdent et investissent, directement ou indirectement, dans un portefeuille d'immeubles de bureaux productifs de revenus aux États-Unis, ainsi que dans des actifs liés à l'immobilier. Le portefeuille de la société comprend...