KERING : RBC réduit son objectif de cours

Le 26 juin 2024

Royal Bank of Canada a réduit mercredi son objectif de cours sur Kering, ramené de 430 à 400 euros, tout en renouvelant son opinion 'surperformance' sur le titre.



Dans une étude consacrée au secteur du luxe, le broker dit ne pas anticiper beaucoup d'amélioration au niveau des performances de Gucci, la marque-phare du groupe de luxe français, prévoyant une décroissance organique de 17% de l'activité sur le deuxième trimestre.



Pour ce qui concerne la marge, Kering avait déjà prévenu s'attendre à un repli 'significatif' de sa marge opérationnelle (Ebit) sur le trimestre, avec un recul qui devrait se situer entre 40% et 45% sur un an, rappelle RBC, qui attribue cette baisse aux investissements consentis au sein de la marque afin d'assurer son redressement.



S'agissant de YSL, le professionnel dit tabler sur un chiffre d'affaires de 725 millions d'euros au deuxième trimestre, soit un repli de 5% en données organiques, tandis que Bottega Veneta devrait mieux s'en sortir avec une croissance organique de 1%.



Kering a prévu de publier les résultats de son deuxième trimestre le le 24 juillet prochain.



