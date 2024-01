Kforce Inc. est un fournisseur de solutions technologiques et de talents en finance et comptabilité à diverses entreprises. La société opère à travers deux segments : Technologie et Finance et Comptabilité (FA). Le segment Technologie fournit des solutions de talents en comprenant les besoins de ses clients et en répondant à leurs exigences dans des domaines tels que l'architecture et le développement de systèmes/applications (mobilité et/ou Web), la gestion et l'analyse des données, l'intelligence commerciale et artificielle, l'apprentissage automatique, la gestion de projets et de programmes, et l'architecture et la sécurité des réseaux. Le segment FA de la société fournit des solutions de talents à ses clients dans des domaines, y compris des consultants dans les rôles traditionnels de la finance et de la comptabilité, tels que la planification et l'analyse financières, l'analyse de la veille économique, la comptabilité, la comptabilité transactionnelle, l'analyse des affaires et des coûts, la fiscalité et la trésorerie. Son segment FA fournit principalement des services aux secteurs des services financiers, des soins de santé et de la fabrication.

