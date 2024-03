Kingspan Group plc est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériaux de construction industrielle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - panneaux isolants, charpentes et façades métalliques (62,1%) ; - planches isolantes rigides (19,9%) ; - systèmes d'éclairage naturel, de gestion de la fumée et de ventilation (8,4%) ; - planchers surélevés et solutions de centre de données (4,3%) : 1er producteur mondial ; - équipements environnementaux (3,4%) : conteneurs domestiques de stockage ou de recyclage d'eau de pluie, stations de pompage, puisards, systèmes de traitement des déchets, etc. ; - systèmes de toiture (1,9%). A fin 2022, le groupe dispose de 212 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (71,7%), Amériques (21,9%) et autres (6,4%).

Secteur Fournitures de construction et installation