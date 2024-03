Kion Group est le leader européen et le n° 2 mondial de la fabrication et de la commercialisation d'équipements de manutention. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de matériels de manutention (72,7%) : chariots élévateurs électriques et diesel, transpalettes, gerbeurs, chariots frontaux électriques et thermiques, tracteurs et porteurs, chariots de magasinage, préparateurs de commande, etc. (marques Linde, STILL, Fenwick, OM STILL, Baoli et Voltas). En outre, le groupe développe une activité de vente de pièces de rechange et propose des prestations de services après-vente ; - développement et vente de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement (27%) ; - prestations de services (0,3%) : notamment prestations de services IT et logistiques. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (67,1%), Amérique du Nord (19,1%), Asie-Pacifique (10,3%), Amérique latine (2,4%), Moyen Orient et Afrique (1,1%).

Secteur Véhicules et machines lourdes