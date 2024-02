kneat.com, inc. développe et commercialise la plateforme SaaS (Software-as-a-Service) Kneat Gx. Elle conçoit, développe et fournit des logiciels pour la gestion des données et des documents dans des environnements réglementés. La société se concentre sur le marché de la validation des installations, des équipements et des systèmes informatiques (CSV), en premier lieu dans l'industrie mondiale des sciences de la vie. Le produit de la société est Kneat Gx, une application configurable, prête à l'emploi, axée sur la gestion du cycle de vie de la validation et les essais, principalement dans le secteur des sciences de la vie. Kneat Gx fournit une solution numérique conforme qui permet aux entreprises du secteur des sciences de la vie de devenir efficaces et conformes grâce à un processus automatisé qui était traditionnellement manuel, inefficace et basé sur le papier. Ses divers processus de validation comprennent la gestion des carnets de bord électroniques, la validation des instruments d'analyse, la validation des services publics et des installations, la validation des processus, la validation des méthodes et des équipements, la validation de la chaîne du froid, et d'autres encore.

Secteur Logiciels