Koppers Holdings Inc. est un fournisseur mondial intégré de produits en bois traité, de produits chimiques de préservation du bois et de composés de carbone. Ses activités se répartissent en trois segments : Railroad and Utility Products and Services (RUPS), Performance Chemicals (PC) et Carbon Materials and Chemicals (CMC). Son segment RUPS vend des produits en bois traité et non traité, des éclisses de chemin de fer et des services principalement aux marchés ferroviaires des États-Unis et du Canada, ainsi que des produits en bois traité et des services aux marchés des services publics. Son segment PC développe, fabrique et commercialise des produits chimiques de préservation du bois ainsi que des technologies et des services de traitement du bois à destination de divers marchés finaux, notamment les infrastructures, la construction résidentielle et commerciale et l'agriculture. Le segment CMC de la société est principalement un fabricant de créosote, de brai de carbone, de naphtalène, d'anhydride phtalique et de charge d'alimentation en noir de carbone. La société dispose de capacités de production en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australasie et en Europe.

Secteur Produits chimiques de base