Kumho Petro Chemical Co Ltd est une société basée en Corée qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente de caoutchouc synthétique. La société exerce ses activités à travers quatre segments. Le segment du caoutchouc synthétique est engagé dans la fabrication et la vente de caoutchouc styrène-butadiène (SBR), de caoutchouc butadiène (BR) et de latex, entre autres, qui sont utilisés pour fabriquer des pneus et des chaussures. Le segment des résines synthétiques est impliqué dans la fabrication et la vente de polystyrène (PS), d'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et de polystyrène expansible (EPS), entre autres, qui sont les principales matières premières pour les produits électriques et électroniques, les pièces automobiles et les matériaux de construction. Le segment de la chimie fine est engagé dans la production et la vente d'antioxydants et d'accélérateurs de vulcanisation qui sont principalement utilisés dans le caoutchouc. Le segment Autres exerce ses activités dans le domaine des matériaux électroniques, des matériaux de construction, des services d'utilité publique et de la location d'actifs, entre autres.

