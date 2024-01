Lakeland Bancorp, Inc. est une société holding bancaire pour Lakeland Bank (la Banque). La Banque propose une gamme de produits et de services financiers aux entreprises et aux consommateurs. Elle propose une gamme de services de prêt, de dépôt et de services financiers connexes aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises situées principalement dans le nord et le centre du New Jersey, dans la région de la vallée de l'Hudson à New York et dans les régions avoisinantes. Dans le domaine des prêts, ces services comprennent les prêts immobiliers commerciaux, les prêts commerciaux et industriels, les prêts à court et moyen terme, les lignes de crédit, les lettres de crédit, le financement des stocks et des comptes clients, les prêts à la construction immobilière, les prêts hypothécaires résidentiels, les prêts de la Small Business Administration (SBA) et les services de cartes de crédit pour les commerçants. La banque exploite environ 68 succursales situées dans le nord et le centre du New Jersey et à Highland Mills, New York ; six centres régionaux de prêts commerciaux dans le New Jersey et un centre de prêts commerciaux dans l'État de New York.

Secteur Banques