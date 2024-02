Lamar Advertising Company est une société de publicité extérieure. La société loue des espaces publicitaires sur des panneaux d'affichage, des bus, des abris, des bancs, des plaques de logo et dans les terminaux d'aéroports. La société exploite trois types de supports publicitaires extérieurs : les panneaux d'affichage, les plaques à logo et les supports publicitaires dans les transports en commun. La société possède et exploite environ 160 200 panneaux d'affichage dans 45 États et au Canada. Elle loue ses espaces publicitaires sur deux types de panneaux : les bulletins et les affiches. Outre les panneaux d'affichage traditionnels, elle loue également de l'espace pour des panneaux d'affichage numériques, qui sont généralement situés sur les axes de circulation et les rues des villes. Elle possède et exploite environ 4 500 panneaux d'affichage numérique dans 43 États et au Canada. Elle fournit également des panneaux à logo aux États-Unis, gérant environ 23 des 26 contrats de panneaux à logo privatisés dans les États. Elle exploite également environ 139 000 panneaux publicitaires à logo dans 23 États et dans la province de l'Ontario, au Canada.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé