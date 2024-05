LANXESS AG est une entreprise allemande active dans le secteur des produits chimiques. Elle est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques intermédiaires, d'additifs, de spécialités chimiques et de matières plastiques. Ses activités commerciales sont divisées en quatre segments : Specialty Additives, responsable de la fabrication d'additifs pour les industries du caoutchouc et de la peinture, entre autres ; Advanced Intermediates, axé sur le développement d'intermédiaires pour les industries de l'agriculture, des plastiques, des produits chimiques, des biens de consommation, de la construction, des pneus et de l'automobile, entre autres ; Performance Chemicals, qui propose des produits de protection des matériaux, des pigments inorganiques, des agents de finition pour l'industrie du cuir et des résines pour le traitement de l'eau, entre autres, et Engineering Materials, qui produit des plastiques techniques, des fibres de verre, des composites à base de fibres et des élastomères sur une base d'uréthane pour des applications dans les industries de l'automobile, de l'électronique et de l'électrotechnique. Elle exploite une soixantaine de sites de production dans le monde.

Secteur Chimie diversifiée