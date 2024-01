Lawson, Inc. est une société dont l'activité principale est l'exploitation de magasins de proximité. La société opère dans quatre secteurs. Le segment des dépanneurs nationaux exploite des chaînes de dépanneurs sous les noms de LAWSON, NATURAL LAWSON et LAWSON STORE 100. Le secteur Seijoishii exploite les supermarchés. Le secteur du divertissement vend des billets pour des concerts, de la musique et des logiciels vidéo, et exploite des cinémas complexes. Le segment Finance exploite l'activité bancaire.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire