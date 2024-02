La moyenne des actions japonaises Nikkei a baissé mercredi, entraînée par les valeurs technologiques lourdes, bien que les fortes hausses des actions de Toyota Motor et de Mitsubishi Corp après que les sociétés aient annoncé des perspectives solides et des retours sur investissement aient permis de limiter les pertes.

A 0222 GMT, le Nikkei a perdu 0,1% à 36.112,53, se remettant d'une chute de 0,7% plus tôt dans la session.

Le Topix plus large était en hausse de 0,39% à 2.549,13.

"Les investisseurs ont pris leurs bénéfices sur les valeurs les plus performantes et ont acheté des actions moins chères, comme on l'a vu aujourd'hui sur les actions liées aux puces, qui ont suivi les pertes de l'indice américain des actions liées aux puces", a déclaré Naoki Fujiwara, un gestionnaire de fonds senior chez Shinkin Asset Management.

"Mais dans l'ensemble, le sentiment du marché est resté ferme parce qu'il y avait plus d'actions à la hausse qu'à la baisse.

Les trois principaux indices de Wall Street ont augmenté au cours de la nuit, mais le Nasdaq, à forte composante technologique, n'a progressé que de 0,07 %, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor a terminé en baisse de 1,14 %.

Au Japon, le fabricant de climatiseurs Daikin Industries a chuté de 8,25 %. Le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a perdu 1,1 % et le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a baissé de 0,02 %.

KDDI a chuté de 2,37% après que l'opérateur de téléphonie mobile ait annoncé une offre publique d'achat de 500 milliards de yens (3,38 milliards de dollars) pour la chaîne de magasins de proximité Lawson, conjointement avec Mitsubishi Corp.

Les actions de Lawson ont bondi de 15,51 %.

Mitsubishi a fait un bond de 9,45 % après que la société commerciale a déclaré qu'elle dépenserait jusqu'à 500 milliards de yens pour racheter jusqu'à 10 % de ses actions.

Itochu et Mitsui & Co ont respectivement augmenté de 2,25 % et de 1,95 %, faisant grimper l'indice des grossistes de 2,9 %.

Toyota Motor a grimpé de 4,69% après que le constructeur automobile ait relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'année entière de près de 9%. Les fabricants d'automobiles et de pièces détachées ont fait un bond de 3,64%, devenant ainsi le plus performant des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo (TSE).

Sur plus de 1 600 actions sur le marché principal du TSE, 49 % ont augmenté, 44 % ont baissé et 5 % sont restées stables. (1 $ = 147,9100 yens)