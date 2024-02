LeMaitre Vascular, Inc. est un fournisseur d'appareils médicaux et de services de cryoconservation de tissus humains, utilisés dans le traitement des maladies vasculaires périphériques, de l'insuffisance rénale terminale et des maladies cardiovasculaires. La société développe, fabrique et commercialise des dispositifs vasculaires pour répondre aux besoins des chirurgiens vasculaires et, dans une moindre mesure, à ceux d'autres spécialités, telles que les chirurgiens cardiaques, les chirurgiens généraux et les neurochirurgiens. Les produits proposés par la société sont vendus dans le monde entier, principalement aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Asie-Pacifique. Ses produits et services comprennent les allogreffes, les angioscopes, les cathéters à ballonnet pour l'embolectomie et la thrombectomie, les cathéters à ballonnet pour l'occlusion et la perfusion, les greffes bovines, les patchs vasculaires et cardiaques, les shunts carotidiens, les systèmes de fermeture, les greffes vasculaires ovines, les greffes vasculaires en polyester, les greffes vasculaires en ePTFE, les rubans radio-opaques et les valvulotomes. Son angioscope jetable PeriVu est un cathéter à fibre optique utilisé pour visualiser la lumière d'un vaisseau sanguin.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés