LGI Homes, Inc. se concentre sur le secteur de la construction de maisons. La société conçoit, construit et vend des maisons sur environ 36 marchés dans 21 États. La société propose plusieurs gammes de produits, notamment des maisons d'entrée de gamme attenantes et indépendantes et des offres pour adultes actifs qui sont commercialisées et vendues sous la marque LGI Homes, ainsi que des maisons de luxe qui sont commercialisées et vendues sous la marque Terrata Homes. Ses activités de construction de maisons sont organisées et gérées par sept segments opérationnels : Ouest, Nord-Ouest, Centre, Midwest, Floride, Sud-Est et Mid-Atlantic. La société propose un produit de maisons de ville attenantes sur certains marchés. Les packages CompleteHome et CompleteHome Plus de la société offrent aux acheteurs des maisons prêtes à être emménagées. Chacun de ces ensembles comprend des caractéristiques présélectionnées et améliorées, y compris des appareils électroménagers en acier inoxydable, des armoires et autres. Son entreprise de vente en gros construit et vend des maisons principalement à des institutions intéressées par l'acquisition de propriétés locatives unifamiliales par le biais d'accords de vente en vrac.

Secteur Construction de logements