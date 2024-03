Li Auto Inc. est un constructeur chinois de véhicules de tourisme à énergie nouvelle (VEN) dont l'activité principale est la conception, le développement, la fabrication et la vente de véhicules électriques intelligents. Les principaux produits de la société sont des véhicules utilitaires sport (SUV) sous sa marque Li ONE. Elle vend également des produits périphériques et fournit des services connexes, tels que des bornes de recharge, des services de connexion Internet aux véhicules et des garanties à vie prolongées. La société exploite ses activités par l'intermédiaire de ses filiales et d'entités à détenteurs de droits variables (EDDV) en Chine.

Secteur Fabricants de voitures et camions