Le groupe Liberty est une entité agrafée. Le Liberty Group mène des activités et réalise des investissements dans le secteur des services financiers, y compris, mais sans s'y limiter, les prêts spécialisés, le courtage financier et d'assurance, la gestion de créances, la souscription d'assurances pour les consommateurs, l'immobilier et la gestion de fonds en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les segments du Liberty Group comprennent le financement résidentiel, le financement garanti et les services financiers. Le segment Residential Finance est associé aux prêts hypothécaires résidentiels en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le secteur Secured Finance est associé aux prêts automobiles, commerciaux et aux fonds de pension autogérés en Australie. Le secteur des services financiers est associé aux activités de Mike Pero Mortgages Limited, Liberty Network Services Pty Ltd, National Mortgage Brokers, Australian Life Insurance, LFI, Unsecured Lending, Liberty Financial Limited et Mike Pero Real Estate Limited.