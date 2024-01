LIFE CORPORATION est une société basée au Japon, principalement active dans la vente au détail générale de biens et de vêtements liés au style de vie, avec un accent sur la vente de produits alimentaires, ainsi que dans le domaine des cartes de crédit, des agences d'assurance non-vie et de l'éducation. Le segment Retail est engagé dans le commerce de détail complet pour les articles ménagers et les vêtements dans les régions de Tokyo et de Kinki. La société est également engagée dans l'exploitation de la chaîne de supermarchés Life. Le secteur des cartes de crédit est responsable de l'émission et de l'exploitation des cartes de crédit et de la monnaie électronique. L'activité d'agence d'assurance non-vie fournit des services d'agence d'assurance non-vie et des services de soutien tels que la présentation des partenaires commerciaux de la société. L'entreprise d'éducation est engagée dans les affaires liées à l'éducation.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire