Lifestyle Communities Limited est une société de développement et de gestion immobilière basée en Australie. La société fournit des logements abordables et contemporains à ses propriétaires. Elle surveille tous les paramètres, y compris les prix locaux de l'immobilier, les indicateurs économiques nationaux, la démographie, les tendances en matière de design, les progrès environnementaux et les attentes des clients. Son modèle de location de terrains permet aux actifs, aux semi-retraités et aux retraités de plus de 50 ans de réduire la taille de leur maison familiale afin de libérer un capital pour la retraite, tout en profitant d'une vie de villégiature, avec piscines, salles de sport, clubhouse, cinéma, boulingrin, tennis et autres. Les maisons à vendre de la société sont disponibles à Geelong et dans la péninsule de Bellarine, dans le nord-ouest de Melbourne, dans le sud-est de Melbourne, dans la péninsule de Mornington et sur la Bass Coast, ainsi que les Homeowner Perks (avantages pour les propriétaires).

Secteur Développement et opérations immobilières