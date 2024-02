Lincoln Educational Services Corporation propose un enseignement post-secondaire diversifié et axé sur la carrière à des diplômés du secondaire et à des adultes qui travaillent. La société possède et gère plus de 22 campus dans plus de 14 États et propose des programmes dans les domaines de la technologie automobile, des métiers spécialisés, des services de santé, des services d'accueil et des technologies de l'information. Les segments de l'entreprise comprennent les transports et les métiers spécialisés, les soins de santé et autres professions (HOPS), et la transition. Le secteur des transports et des métiers spécialisés propose des programmes académiques principalement dans les disciplines orientées vers la carrière des transports et des métiers spécialisés, y compris l'automobile, le diesel, le chauffage, la ventilation et la climatisation, le soudage et la fabrication. Le secteur des soins de santé et autres professions propose des programmes universitaires dans les disciplines orientées vers la carrière des sciences de la santé, de l'hôtellerie et de la technologie des affaires et de l'information, y compris l'assistant dentaire, l'assistant médical, l'infirmier auxiliaire, les arts culinaires et la cosmétologie.

