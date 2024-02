LivaNova PLC est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux. La société conçoit, développe, fabrique et vend des produits et des thérapies visant à améliorer les fonctions de la tête et du cœur. Ses secteurs d'activité sont les suivants : cardiopulmonaire, neuromodulation et assistance circulatoire avancée (ACS). Le segment cardiopulmonaire est engagé dans le développement, la production et la vente de produits cardiopulmonaires, y compris les machines cœur-poumon (HLM), les oxygénateurs, les systèmes d'autotransfusion, les systèmes de tubulure de perfusion, les canules et autres accessoires connexes. Le segment Neuromodulation est engagé dans la conception, le développement et la commercialisation de dispositifs qui délivrent une thérapie de neuromodulation pour traiter l'épilepsie pharmacorésistante (DRE) et la dépression difficile à traiter (DTD). Son principal produit de neuromodulation, le système de stimulation du nerf vague LivaNova (VNS Therapy), est un dispositif implantable pour le traitement de l'épilepsie pharmacorésistante et de la dépression difficile à traiter. Le segment ACS se consacre au développement, à la production et à la vente de produits de maintien temporaire en vie.

