Longshine Technology Group Co Ltd, anciennement Longshine Technology Co Ltd, est une société basée en Chine qui est principalement engagée dans la fourniture de programmes de solutions système. La société possède un segment de développement de logiciels personnalisés, un segment d'intégration de systèmes et un segment de services de maintenance et autres. Les produits de la société comprennent des produits de facturation et de service, des produits de gestion et de données volumineuses, des applications intelligentes, des produits de grille intelligente et des produits de communication vidéo. Les produits de la société sont principalement utilisés dans le domaine de l'industrie de l'information sur l'énergie, comme la collecte d'informations sur l'électricité, le contrôle des tarifs à distance en temps réel, les applications commerciales de marketing, la gestion du service client, l'évaluation de la qualité du service, la programmation de la production de compteurs, la gestion des services d'énergie et autres.

