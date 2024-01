Luminar Technologies Inc. est une entreprise mondiale de technologie automobile spécialisée dans la sécurité et l'autonomie des véhicules. L'entreprise met en œuvre des capacités de sécurité et d'autonomie pour les véhicules particuliers et commerciaux ainsi que pour d'autres marchés adjacents. L'entreprise opère à travers deux segments : Autonomy Solutions et Advanced Technologies and Services (ATS). Le segment Autonomy Solutions est engagé dans la conception, la fabrication et la vente de capteurs lidar destinés principalement aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans les secteurs de l'automobile, des véhicules commerciaux, des robots-taxis et des industries adjacentes. Le segment ATS fournit des semi-conducteurs avancés et des composants connexes, ainsi que des services de conception, de test et de conseil au segment Autonomy Solutions et à divers clients tiers, notamment des agences gouvernementales et des entreprises de défense, sur des marchés généralement non liés aux véhicules autonomes. Les produits de la société comprennent le lidar Iris, le logiciel Core Sensor, le logiciel Perception et Sentinel.

