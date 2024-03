Lundin Gold Inc. est une société minière basée au Canada. La société possède la mine d'or Fruta del Norte, dans le sud-est de l'Équateur, ainsi qu'un vaste ensemble de terrains d'exploration qui abritent le gisement Fruta del Norte à sa limite nord. Le gisement se trouve dans la concession de La Zarza, située dans le bassin de 38 kilomètres carrés (km2) de Suarez Pull-Apart. Le gisement Fruta del Norte est situé dans une sous-province métallogénique cuivre-or de 150 kilomètres de long dans la région de la Cordillera del Condor, dans le sud-est de l'Équateur. Il comprend sept concessions couvrant une superficie d'environ 5 566 hectares et se trouve à environ 140 kilomètres à l'est-nord-est de la ville de Loja. Le gisement Fruta del Norte est un gisement épithermal d'or et d'argent à sulfuration intermédiaire mesurant environ 1 670 mètres de long et 700 mètres de profondeur. Sa minéralogie se compose de quartz chalcedonique à cristallin, de carbonates de manganèse, de calcite, d'adularia, de barytine, de marcassite et de pyrite.

Secteur Or