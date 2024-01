M.D.C. Holdings, Inc. est engagée dans les secteurs de la construction de maisons et des services financiers. Les secteurs de la société comprennent l'Ouest, y compris les secteurs situés en Arizona, en Californie, au Nevada, dans l'État de Washington et en Oregon ; la montagne, y compris les secteurs situés au Colorado et en Utah ; l'Est, y compris les secteurs situés dans la région du centre du littoral atlantique, qui comprend la Virginie et le Maryland, et la Floride ; les opérations hypothécaires, y compris HomeAmerican Mortgage Corporation, et le secteur Autres, qui comprend Allegiant Insurance Company, Inc, StarAmerican Insurance Ltd, American Home Insurance Agency, Inc et American Home Title and Escrow Company. Les activités de construction de maisons comprennent des filiales qui achètent des lots finis ou développent des lots nécessaires à la construction et à la vente de maisons unifamiliales isolées aux acheteurs d'une première maison ou d'une maison neuve sous le nom de Richmond American Homes. Elle comprend également l'acquisition et le développement de terrains, la construction de maisons, ainsi que les ventes et le marketing, et le service à la clientèle.

Secteur Construction de logements