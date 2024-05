MAG Silver Corp. est une société d'exploration canadienne. La société se concentre sur l'avancement de projets de métaux précieux à haute teneur et à l'échelle du district dans les Amériques. Son principal objectif et son principal actif sont le projet Juanicipio de 4 000 tonnes par jour (44 %), exploité par Fresnillo Plc (56 %). Le projet est situé dans la tendance argentifère de Fresnillo au Mexique. La propriété Cinco de Mayo est située à environ 190 kilomètres au nord-ouest de la ville de Chihuahua, dans le nord de l'État de Chihuahua, au Mexique, et couvre environ 25 113 hectares. Le projet comprend quatre zones minéralisées : les ressources présumées en argent-plomb-zinc du Upper Manto, la découverte en profondeur de Pegaso, les ressources en molybdène-or à haute teneur de Pozo Seco et la zone d'exploration environnante de Cinco de Mayo. La société exécute également des programmes d'exploration en plusieurs phases sur le projet Deer Trail (100% earn-in) dans l'Utah et sur le projet Larder, situé dans la région historiquement prolifique de l'Abitibi au Canada.

Secteur Métaux et minéraux précieux