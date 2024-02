Le principal indice boursier canadien a atteint son plus haut niveau en une semaine vendredi, porté par les valeurs technologiques et financières, les investisseurs étant de plus en plus optimistes quant à la baisse des taux d'intérêt et aux perspectives de bénéfices des entreprises.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 89,96 points, soit 0,4 %, à 21 009,60, son niveau de clôture le plus élevé depuis vendredi dernier. Pour la semaine, l'indice a baissé de 0,4 %.

L'indice de référence américain, le S&P 500, s'est négocié au-dessus de la barre des 5 000 points pour la deuxième journée, grâce à l'élan donné par les grandes capitalisations, tandis que les investisseurs ont été encouragés par des données solides sur les bénéfices et des révisions modestes des chiffres de l'inflation pour 2023.

"Les marchés américains sont très, très forts en raison de l'indice des prix à la consommation [...]. Ils entraînent le TSX dans leur sillage", a déclaré Barry Schwartz, gestionnaire de portefeuille chez Baskin Financial Services. "Le plus grand moteur est Shopify. Il est en pleine expansion."

Les actions de la société de commerce électronique Shopify ont augmenté de 3,3 %, tandis que le secteur de la technologie était en hausse de 1,7 %, à son plus haut niveau depuis novembre 2021. Le secteur a progressé de 10,3 % depuis le début de l'année, après avoir bondi de près de 56 % en 2023.

"Le chiffre de l'inflation aujourd'hui montre une fois de plus que les taux d'intérêt vont baisser rapidement et furieusement au second semestre 2024", a déclaré Schwartz. "Je pense donc que les marchés anticipent ce qui devrait être une année très, très forte pour les bénéfices des entreprises.

Les données sur l'emploi au Canada ont également été positives, montrant que l'économie a créé 37 300 emplois en janvier, soit plus du double de ce qu'attendaient les économistes.

Les valeurs financières, fortement pondérées, ont augmenté de 0,8 % et les valeurs industrielles de 0,4 %.

Le secteur de la consommation discrétionnaire a été un frein, chutant de 1,4 %, après que le fournisseur de pièces automobiles Magna International ait prévu des bénéfices pour 2024 inférieurs aux estimations. Les actions de Magna ont terminé en baisse de 6,7 %.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a baissé de 0,6 % en raison de la chute des prix de l'or et du cuivre. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Jonathan Oatis)