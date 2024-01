Magna International Inc. est un fournisseur automobile mondial basé au Canada. L'entreprise dispose d'une expertise complète en matière d'ingénierie automobile et de fabrication sous contrat, ainsi que de capacités de production comprenant la carrosserie, le châssis, l'extérieur, les sièges, le groupe motopropulseur, l'assistance active à la conduite, l'électronique, la mécatronique, les rétroviseurs, l'éclairage et les systèmes de toit. Veoneer Active Safety fournit des capteurs, des logiciels et des solutions d'ingénierie des systèmes à une série de clients. Les segments de l'entreprise sont les suivants : carrosseries extérieures et structures, puissance et vision, systèmes de sièges et véhicules complets. Ses produits Body Exteriors & Structures comprennent les structures de carrosserie, les structures de châssis, l'extérieur, les systèmes de stockage d'énergie et autres. Ses produits Power & Vision comprennent les technologies de transmission électrifiée, les sous-systèmes de transmission et autres. Ses véhicules complets comprennent l'ingénierie et la fabrication de véhicules complets. Le réseau mondial de l'entreprise comprend 341 sites de fabrication et 88 sites de développement de produits.