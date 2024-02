MakeMyTrip Limited est une société de voyage en ligne en Inde. Les segments de la société comprennent la billetterie aérienne, les hôtels et les forfaits, et la billetterie d'autobus. Le secteur de la billetterie aérienne permet de réserver des billets d'avion nationaux et internationaux par le biais de plates-formes Internet. Le secteur des hôtels et forfaits propose des forfaits vacances et des réservations d'hôtel par le biais de plateformes Internet, de centres d'appel et de magasins franchisés. Le secteur de la billetterie d'autobus permet de réserver des billets d'autobus nationaux et internationaux par l'intermédiaire de plates-formes Internet. Grâce à ses principaux sites web, tels que www.makemytrip.com, www.goibibo.com et www.redbus.in, et à ses plateformes mobiles, les voyageurs peuvent rechercher, planifier et réserver une gamme de services et de produits de voyage en Inde et à l'étranger. Les services et produits de la société comprennent les billets d'avion, les hôtels et les forfaits, les billets de bus, les billets de train, la location de voitures, les activités et les expériences, ainsi que les besoins auxiliaires du voyage.

Secteur Loisirs et détente