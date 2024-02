Masonite International Corporation est un concepteur, fabricant, négociant et distributeur mondial de portes intérieures et extérieures. Elle fournit des portes intérieures et extérieures pour les secteurs de la construction neuve et de la réparation, de la rénovation et du remodelage sur les marchés de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels. La société exploite environ 59 sites de production et de distribution dans sept pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Asie. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Le secteur résidentiel nord-américain, le secteur européen et le secteur architectural. Le segment résidentiel nord-américain se concentre sur la fourniture de portes intérieures en bois et en fibres de bois recyclées et de portes extérieures durables et à haut rendement énergétique, dans une large gamme de modèles, de matériaux et de dimensions. Le segment Europe est un fournisseur de portes intérieures en fibres de bois recyclées et de portes extérieures durables et à haut rendement énergétique sur le marché du Royaume-Uni.

Secteur Fournitures de construction et installation