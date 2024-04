Maxeon Solar Technologies, Ltd. est une société basée à Singapour qui conçoit et fabrique des panneaux solaires de marque Maxeon et SunPower. Elle a des activités de vente dans plus de 100 pays et opère sous la marque SunPower dans certains pays en dehors des États-Unis. La société est engagée dans l'innovation solaire avec un accès à environ 1 000 brevets et deux lignes de produits de panneaux solaires. Ses principaux produits sont la gamme Maxeon de cellules et de panneaux solaires à contact arrière interdigité, et la gamme Performance de cellules et de panneaux solaires en forme de bardeaux. Ses plates-formes technologiques, notamment la gamme Maxeon et la gamme Performance, ciblent des segments de marché distincts, desservant à la fois les marchés de la production décentralisée et des centrales électriques. Ses produits comprennent les panneaux solaires Maxeon et les panneaux solaires Performance. La technologie de la gamme Performance est conçue pour offrir des performances supérieures à celles des panneaux conventionnels. Elle possède et exploite des installations de fabrication de cellules et de panneaux solaires en Malaisie, au Mexique et aux Philippines.

