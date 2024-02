Medibank Private Limited est une société de santé basée en Australie. La société souscrit et distribue des polices d'assurance maladie privée sous ses deux marques, Medibank et ahm. Elle a deux segments. Le segment de l'assurance santé propose des produits d'assurance santé privée, y compris une couverture hospitalière et une couverture auxiliaire, sous forme de produits autonomes ou de produits packagés. La couverture hospitalière permet aux membres de bénéficier d'une couverture pour les traitements hospitaliers, tandis que la couverture auxiliaire permet aux membres de bénéficier d'une couverture pour les services de santé, tels que les soins dentaires, l'optique et la physiothérapie. Le segment Medibank Health est engagé dans une série d'activités, y compris la conclusion de contrats avec des clients gouvernementaux et des entreprises pour fournir des services de gestion de la santé et de soins à domicile, ainsi que pour fournir une gamme de services de télésanté en Australie. En outre, le groupe distribue des produits d'assurance voyage, vie et animaux de compagnie pour le compte d'autres assureurs dans le cadre d'une stratégie plus large visant à fidéliser les membres et à tirer parti de son réseau de distribution.

Secteur Assurance vie et santé