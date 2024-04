Meritage Homes Corporation est un concepteur et un constructeur de maisons individuelles attenantes ou non. Ses secteurs d'activité sont la construction de maisons et les services financiers. Le secteur de la construction de maisons se consacre à l'acquisition et au développement de terrains, à la construction de maisons, à la commercialisation et à la vente de ces maisons et à la fourniture de garanties et de services à la clientèle. Le secteur des services financiers offre des services de titres et de dépôt fiduciaire, d'hypothèque et d'assurance. Il est présent dans trois régions : Ouest, Centre et Est, qui comprennent 10 États : Arizona, Californie, Colorado, Utah, Texas, Floride, Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et Tennessee. Ces trois régions constituent ses principaux secteurs d'activité dans le domaine de la construction de logements. Ses activités de construction de maisons sont menées sous le nom de Meritage Homes dans chacun de ses marchés de construction de maisons. Elle exploite également Carefree Title Agency, Inc, sa société de titres détenue à 100 %, qui fournit des services d'assurance titres et de clôture/règlement à ses acheteurs de maisons dans certains États.

Secteur Construction de logements