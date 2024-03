Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech. Présent dans 33 pays avec plus de 50 sites industriels et 18 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur- mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, les équipes de Mersen innovent sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans le solaire, l'électronique, le véhicule électrique, l'aérospatial et bien d'autres secteurs, partout où les techniques avancent, il y a un peu de Mersen. En contribuant sans cesse au progrès, nous portons une attention quotidienne à l'amélioration de la vie pour tous et pour la planète. Cette responsabilité d'entreprise est récompensée par des agences de notation externes, Ecovadis (médaille d'Or) et MSCI (notation « AA »).

Disclaimer

Mersen SA published this content on 12 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 March 2024 17:17:08 UTC.