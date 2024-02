Metro AG est spécialisé dans la distribution en gros de produits alimentaires. Le CA (hors activités cédées) par activité se répartit comme suit : - distribution en gros (99,8%) : détention, à fin septembre 2019, de 678 magasins cash & carry (enseignes Metro et Makro) implantés en Allemagne (103), en Europe (435), en Russie (94) et en Asie (46). Le groupe propose également des prestations de services logistiques et de livraison de produits alimentaires à destination des hôteliers, des restaurateurs, des traiteurs, des revendeurs indépendants, etc. ; - autres (0,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (17,5%), Europe de l'Ouest (39,7%), Europe de l'Est (26,6%), Russie (9,8%) et Asie (6,4%).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire