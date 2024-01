BERLIN (dpa-AFX) - Le commerce de détail en Allemagne se plaint des longs délais d'attente pour le raccordement des installations photovoltaïques et des bornes de recharge et demande un traitement plus rapide par les gestionnaires de réseau de distribution. Selon les informations de l'agence de presse allemande, les géants de la distribution Aldi Nord, Edeka, Lidl et Rewe, le groupe de commerce de gros Metro et le distributeur de meubles Ikea sont entre autres concernés par ces retards.

"Les commerçants ont de grandes difficultés à faire raccorder les installations solaires et les points de recharge électrique au réseau. Cela ne peut pas aller dans le sens de la transition énergétique", a déclaré Stefan Genth, directeur général de la fédération allemande du commerce (HDE). Les entreprises attendent donc jusqu'à 18 mois avant d'être raccordées. Dans de nombreux Länder, il existe une obligation légale de développer des installations photovoltaïques et des infrastructures de recharge pour les nouveaux bâtiments commerciaux.

Selon ses propres informations, le discounter Aldi Nord a déjà équipé environ 650 de ses 2200 magasins en Allemagne avec des installations photovoltaïques. Cette année, jusqu'à 100 installations supplémentaires devraient être mises en service. En outre, 1000 nouvelles bornes de recharge sont prévues sur les parkings. Les démarches bureaucratiques pour l'enregistrement sont importantes, dit-on. Une fois les installations mises en place, il faut attendre trop longtemps avant de pouvoir les utiliser. Selon Aldi Nord, il faut compter jusqu'à douze mois.

Chez Lidl, où de nombreuses filiales sont également équipées de panneaux photovoltaïques et de bornes de recharge, ce délai peut atteindre huit mois, selon une porte-parole. Edeka fait également état de retards dans l'installation. Ceux-ci sont toutefois également dus à l'augmentation des besoins en matériel, au manque de personnel qualifié et à la perturbation des chaînes d'approvisionnement.

Des délais de traitement "plus longs que d'habitude

L'Allemagne compte environ 870 gestionnaires de réseau de distribution, dont de nombreux services municipaux. Ils fournissent de l'électricité aux clients finaux et donnent l'autorisation aux installations solaires d'injecter de l'électricité dans le réseau. Les conditions techniques de raccordement et les procédures d'inscription diffèrent souvent. Le HDE demande une uniformisation au niveau fédéral afin de simplifier et d'accélérer les procédures.

Aucun des exploitants de réseau interrogés ne veut confirmer des délais d'attente allant jusqu'à 18 mois. Ils renvoient à la récente augmentation rapide du nombre de nouvelles installations photovoltaïques et de demandes d'autorisation. Les délais de traitement sont "actuellement plus longs que d'habitude", déclare un porte-parole de la société d'approvisionnement et de transport de Duisbourg. "Les installations particulièrement grandes nécessitent un travail de contrôle plus important". Les demandes incomplètes nécessitent des corrections qui prennent beaucoup de temps. De nombreux gestionnaires de réseau interrogés indiquent avoir réagi à l'augmentation de la demande, par exemple en numérisant la procédure.

Multiplication par quatre du nombre de nouvelles installations entre 2021 et 2023

L'association allemande de l'industrie énergétique (BDEW) constate elle aussi une forte augmentation des demandes de raccordement. "Les gestionnaires de réseau raccordent actuellement à toute vitesse les pompes à chaleur, les Wallbox et les installations photovoltaïques à leur réseau", a déclaré Kerstin Andreae, présidente de la direction générale. "De nombreux gestionnaires de réseau font des équipes spéciales, parfois le samedi, pour faire face à l'afflux". Selon le BDEW, les grandes installations photovoltaïques peuvent nécessiter l'extension du réseau ou la construction d'un nouveau transformateur.

En particulier pour les grandes pompes à chaleur, il peut donc y avoir un besoin d'extension en raison du nombre élevé d'appareils à raccorder simultanément. "La réalisation du raccordement au réseau peut prendre du temps dans certains cas en raison des permis de construire nécessaires et des goulots d'étranglement dans les entreprises de génie civil, mais elle est inévitable", explique Andreae. L'association conseille surtout aux clients disposant de puissances de raccordement élevées de discuter le plus tôt possible avec l'exploitant du réseau local de leur projet et de leur intégration dans le réseau.

Selon ses propres informations, l'Agence fédérale des réseaux est en contact avec les exploitants de réseaux. Selon l'autorité, le nombre de nouvelles installations a quadruplé entre 2021 et 2023. Il est remarquable que les gestionnaires de réseau interrogés aient réussi à maintenir les délais de traitement à peu près constants, a déclaré un porte-parole. Le paquet solaire mis en place par le ministère fédéral de l'économie apportera de nouvelles facilités. "Nous sommes optimistes et pensons que la durée de traitement ne restera pas un problème permanent."/cr/DP/he