Minor International Public Company Limited est une société thaïlandaise engagée dans des activités d'investissement, d'hôtellerie, de restauration, de distribution et de fabrication. La société opère à travers quatre segments : Hôtel, usage mixte, restaurant et vente au détail. La société exploite des hôtels, des centres de villégiature et des suites avec services, avec un portefeuille de plus de 530 hôtels sous les marques Anantara, AVANI, Oaks, Tivoli, Elewana, NH Collection, NH, nhow, Marriott, Four Seasons, St. Regis, Radisson Blu et Minor International. Son portefeuille d'hôtels et de spas s'étend sur 56 pays d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d'Afrique, de l'océan Indien, d'Europe et des Amériques. La société exploite des entreprises à usage mixte, notamment des centres commerciaux et des lieux de divertissement, des propriétés résidentielles et un club de vacances à points. Elle propose des produits de mode et de style de vie sous diverses marques, notamment Anello, BergHOFF, Bossini, Charles & Keith, Joseph Joseph, Zwilling J.A. et Minor Smart Kids.