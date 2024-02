Mister Car Wash, Inc. est une société de lavage de voitures. La société propose des services de nettoyage extérieur et intérieur express à ses clients dans environ 396 stations de lavage réparties dans 21 États. Ses stations de lavage se présentent sous deux formes : Les stations extérieures express et les stations de nettoyage intérieur. Les stations de la société proposent des forfaits de lavage extérieur express et disposent de voies réservées à l'extérieur. Chaque lavage comprend le conditionneur de nettoyage T3, le nettoyant pour roues et le séchage dynamique. Les options supplémentaires proposées par la société dans le cadre des forfaits de lavage comprennent des cires et des produits de protection qui sont appliqués pendant le processus de lavage dans le tunnel. Ses services comprennent ses produits chimiques et ses systèmes d'application : HotShine Carnauba Wax, Repel Shield, Platinum Seal, Wheel Polish, Underbody Wash et Tire Shine. Les services de nettoyage intérieur de la société sont ajoutés à un lavage extérieur express et comprennent l'aspiration de l'intérieur, le nettoyage des vitres, le dépoussiérage du tableau de bord et des surfaces dures et le séchage de l'extérieur à l'aide d'un essuie-mains.

Secteur Services à la personne