Mithra Pharmaceuticals S.A. : le feu vert de la FDA pour Estelle dope le titre

Mithra Pharmaceuticals et son partenaire Mayne Pharma se réjouissent de l'autorisation de mise sur le marché de leur contraceptif oral combiné, qui sera vendu sous marque Nextstellis. Mayne Pharma prévoit de lancer le produit sur le marché fin juin 2021.

KBC Securities relève son objectif de 33 à 34 EUR en restant à l'achat sur le dossier après cette annonce très attendue, qui avait déjà été intégrée dans les calculs de l'analyste. Portzamparc est plus agressif avec un avis confirmé à l'achat et un objectif relevé de 31,10 à 40,40 EUR. "Après les autorisations au Canada et en Europe, cette annonce est une très bonne nouvelle qui permettra de démarrer la commercialisation d'Estelle dès cette année, dans l’ensemble des marchés prioritaires", souligne l'analyste Christophe Dombu.