Monarch Casino & Resort, Inc. possède et exploite l'Atlantis Casino Resort Spa, un hôtel et un casino à Reno, Nevada (l'Atlantis) et le Monarch Casino Resort Spa Black Hawk (le Monarch Black Hawk), un hôtel et un casino à Black Hawk, Colorado. En outre, il possède des parcelles de terrain séparées situées à côté de l'Atlantis et une parcelle de terrain avec un entrepôt industriel situé entre Denver, Colorado, et Monarch Black Hawk. L'Atlantis est situé à environ trois miles au sud du centre-ville et comprend environ 61 000 pieds carrés d'espace de casino, 817 chambres et suites, huit points de restauration, deux cafés et pâtisseries gastronomiques et un snack-bar, un spa et un salon de santé de 30 000 pieds carrés avec une piscine fermée ouverte toute l'année. Le Monarch Black Hawk dispose d'un casino d'une superficie d'environ 60 000 pieds carrés, d'environ 1 100 machines à sous, d'environ 43 jeux de table, d'une salle de poker en direct, d'un comptoir de keno et d'un livre de sport. Le complexe comprend également 10 bars et salons.

Secteur Casinos et jeux