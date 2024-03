Montrose Environmental Group, Inc. est une entreprise de solutions environnementales. La société fournit des services environnementaux à ses clients par le biais de trois secteurs d'activité : Évaluation, permis et intervention, Mesure et analyse et Assainissement et réutilisation. Le secteur "Assessment, Permitting and Response" fournit des services de conseil scientifique et de consultation pour soutenir les évaluations environnementales, les interventions d'urgence en matière d'environnement, les audits environnementaux et les permis pour les opérations en cours, la modernisation des installations, les nouveaux projets, les projets de déclassement et les projets de développement. Le secteur des mesures et analyses comprend les essais et la surveillance des sources et de l'air ambiant, la détection des fuites et les services de laboratoire analytique avancés tels que l'analyse de l'air, des eaux pluviales, des eaux usées et de l'eau potable. Le secteur de l'assainissement et de la réutilisation fournit aux clients des services d'ingénierie, de conception et de mise en œuvre, principalement pour traiter l'eau contaminée, éliminer les contaminants du sol ou créer du biogaz à partir de déchets.

Secteur Services et équipements environnementaux