La plus grande cohorte du laboratoire, composée de 23 startups d'Amérique du Nord et de la région EMEA, avec notamment les premières entreprises d'Europe de l'Est et d'Afrique Les entreprises de laboratoire présentent leurs innovations à plus de 300 investisseurs, ainsi qu'à des partenaires commerciaux et des prospects potentiels Les startups couvrent une large gamme de secteurs, l'IA et le développement durable étant des thèmes transversaux Les candidatures pour la prochaine cohorte s'ouvrent aujourd'hui, en particulier pour les startups proposant des produits ou des services orientés vers le développement durable

Morgan Stanley (NYSE : MS) organise aujourd'hui son plus grand Demo Day mondial, avec la participation de 23 entreprises d'Amérique du Nord et d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA). Les entreprises de la cohorte présenteront leurs projets à plus de 300 investisseurs, ainsi qu'à des partenaires commerciaux et des prospects potentiels.

Au cours des cinq derniers mois, le Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab a soutenu sa neuvième cohorte de startups technologiques, allant de la phase de démarrage à la phase de financement de série A. Le programme intensif d'accélération offre à chaque entreprise un investissement de 250 000 dollars (250 000 livres sterling dans la région EMEA) de la part de Morgan Stanley, ainsi que diverses possibilités de mentorat et des ressources pour la croissance de l'entreprise.

« À l'heure où les startups doivent faire face à un environnement de financement difficile, il est plus que jamais essentiel de fournir une plateforme aux fondateurs pour attirer les investissements et développer leurs solutions innovantes », a déclaré Selma Bueno, responsable mondiale du groupe Morgan Stanley Inclusive Ventures. « Le Demo Day d'aujourd'hui présente la cohorte la plus importante et la plus internationale de l'Inclusive Ventures Lab à ce jour, soulignant notre mission de faire progresser un paysage de l'investissement plus équitable dans le monde entier ».

Les entreprises présentes au Demo Day représentent toute une gamme de secteurs, notamment les soins de santé, le service client, la chaîne d'approvisionnement, le recrutement et la cybersécurité, l'IA et les solutions durables étant des thèmes transversaux. Les membres de la cohorte comprennent : Adauris (Canada), Automated Architecture (Royaume-Uni), Bidrento (Estonie), ByFusion (États-Unis), Cult Mia (Royaume-Uni), DotLab (États-Unis), eBanqo (Nigeria), Encounter AI (États-Unis), FLUIX (États-Unis), GigBridge (Royaume-Uni), Health in Her HUE (États-Unis), Inicio AI (Royaume-Uni), MEDIjobs (États-Unis), Nopalera (US), OKO (Israël), Oppos (Canada), Partsimony (États-Unis), Ridelink (Ouganda), serviceMob (États-Unis), Stak Mobility (États-Unis), Tall Poppy (États-Unis), Twipes (États-Unis) et Unfabled (Royaume-Uni). En savoir plus sur les entreprises ici.

Fondé en 2017, le laboratoire a accueilli 92 entreprises, avec une valorisation combinée de 923 millions de dollars. Les entreprises ont levé 217 millions de dollars de financement suite à leur participation au laboratoire.

Les candidatures pour la prochaine cohorte du laboratoire seront ouvertes du 7 février au 15 mars 2024. La dixième cohorte comprendra jusqu'à 25 entreprises, en particulier pour les entreprises dirigées par des fondateurs négligés qui fournissent des produits ou des services orientés vers le développement durable. Morgan Stanley organisera des concours de présentation dans certaines villes d'Amérique du Nord et de la région EMEA afin d'identifier les participants potentiels au laboratoire au cours des prochains mois. Le lancement de la prochaine cohorte du laboratoire est prévu pour le mois de septembre.

Le Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab (MSIVL) est un programme intensif d'accélérateur interne d'une durée de cinq mois, conçu pour permettre un plus grand développement et une évolution des startups, qui se terminera par une vitrine-présentoir et un Demo Day s'adressant à la communauté des investisseurs. Morgan Stanley a lancé le MSIVL (anciennement Multicultural Innovation Lab) en 2017 afin de remédier aux disparités de financement des fondateurs de startups, ce qui, selon nos recherches, équivaut à plus de quatre mille milliards de dollars de gains non réalisés.

Morgan Stanley est un des principaux cabinet de services financiers au niveau mondial qui offre une large gamme de services de banque d'investissement, de valeurs mobilières, de gestion de patrimoine et de gestion d'investissements. Possédant des bureaux dans 42 pays, les employés du cabinet travaillent pour des clients dans le monde entier, notamment des entreprises, des gouvernements, des institutions et des particuliers. Pour plus d'informations sur Morgan Stanley, veuillez consulter le site Web à l'adresse suivante www.morganstanley.com.

