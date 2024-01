Murata Manufacturing Co., Ltd. a élargi sa gamme avec le lancement de la série DFE2MCPH_JL d'inductances de puissance de qualité automobile avec des valeurs de 0,33µH et 0,47µH, spécialement conçues pour les équipements de sécurité et de transmission automobile. Par rapport aux produits existants de la série Murata DFE2MCAH_J0, la pièce de 0,33µH, par exemple, répond aux normes les plus strictes de l'industrie avec une réduction de 38% de la résistance DC à 18 mOhm et une augmentation de 31% du courant nominal à 5,1 A pour la même augmentation de température. Le courant nominal pour une chute d'inductance spécifiée est également 64% plus élevé à 6,9 A. En outre, ce produit a réalisé 40V de tension de tenue, et tout cela dans une taille de 0806 pouces avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à +155°C avec déclassement du courant.

Les inducteurs en alliage métallique tirent parti des avancées de Murata en matière de matériaux et de technologie de fabrication pour obtenir une combinaison de haute qualité et de performance. Ces pièces sont donc idéales pour les applications automobiles exigeantes telles que les systèmes ADAS et IVI, un marché en pleine expansion.

Le courant continu élevé et la faible dissipation de puissance de la série DFE2MCPH_JL, complétés par une tension d'impulsion élevée, les rendent particulièrement adaptés au filtrage à faibles pertes et au stockage d'énergie dans les applications de convertisseurs de puissance. En même temps, le boîtier miniature permet d'économiser de l'espace et des matériaux. Murata continuera d'étendre la valeur de l'inductance de 0,1 µH à 4,7 µH à l'avenir afin de répondre aux besoins du marché et d'élargir l'éventail des applications automobiles.